الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح استرازينيكا "آمن وفعال"

قالت الوكالة الاوروبية للأدوية الخميس، ان لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال"، لكنها اضافت انه ليس بإمكانها استبعاد وجود رابط بين اللقاح ونوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم.

وقالت الوكالة انها ستوصي بتضمين تحذير حول المخاطر في المعلومات الخاصة باللقاح، مضيفة انها ستخاطب مقدمي الرعاية الصحية والجمهور بشأن العلامات والاعراض التي ينبغي مراقبتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قررت أكثر من اثنتي عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا"، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية.

وأكدت الهيئة الأوروبية أنه لا يمكن تأكيد وجود علاقة بين لقاح "أسترازينيكا" وحوادث تجلط الدم من عدمها.

وأوضحت الوكالة: "فوائد لقاح أسترازينيكا في حماية الناس من كورونا مع المخاطر المرتبطة بالوفاة تفوق المخاطر المحتملة"، وهو ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية بالأمس.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: ”الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19“.

وأضافت: ”تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ، ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية“.

ومن جانبها، أكدت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن جدوى استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاح شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره، لكن أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح هذا الأسبوع بعد أن ثارت مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة له.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللجنة العالمية لسلامة اللقاحات تمحّص أحدث البيانات المتاحة بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا".

