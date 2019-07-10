"الوكالة الذرية": ايران تجاوزت الحد مسموح به لتخصيب اليورانيوم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة.

ونقلت وكالة "روتيرز" عن دبلوماسيين قولهم إنالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت الدول الأعضاء في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء، أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران يفوق مستوى 3.67 في المئة الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأضافت الوكالة أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ حاليا 213.5 كيلوجرام، أي أنه يفوق الحد المسموح به في الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام ويزيد عن الحد الذي تحققت منه الوكالة في الأول من يوليو/ تموز وكان 205 كيلوجرامات".

وصرح ثلاثة دبلوماسيين لوكالة "رويترز"، أن الرقمين تم التحقق منهما أمس الثلاثاء.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ "فادحا" بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وأضاف كمالوندي: "الانسحاب من الاتفاق كان خطأ فادحا من الأمريكيين… تسبب في هذه المشاكل كلها. حصل (أطراف الاتفاق) الأوروبيون على ما يكفي من الوقت لإنقاذ الاتفاق".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلن الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".