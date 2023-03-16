"الوكالة الذرية" تحقق باختفاء 10 حاويات يورانيوم في ليبيا

البوابة - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستجري عمليات تحقيق إضافية، لتبيان ظروف اختفاء، ومكان تواجد نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي في ليبيا.

واكتشف مفتشو الهيئة الأممية، يوم الثلاثاء، اختفاء 10 حاويات تحوي نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم ("الكعكة الصفراء")، من الموقع الذي كانت السلطات الليبية أعلنت عنه في وقت سابق، وفقا لتقرير أعدّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للدول الأعضاء.

ووفقا للوثيقة السرية، فإن غياب المعلومات قد يشكل خطرا إشعاعيا، كما يطرح مخاوف من ناحية الأمن النووي، على الرغم من اعتبار "الكعكة الصفراء" مادة ذات مستوى منخفض من النشاط الإشعاعي.

واختفت حاويات اليورانيوم، من موقع لا يخضع لسيطرة الحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تراقب الموقع من خلال صور الأقمار الصناعية، وكانت تنوي القيام بزيارة له رغم الوضع الأمني المقلق في المنطقة واللوجستيات المعقدة.

وأجلت الوكالة، العام الماضي إجراء التفتيش للموقع، بسبب الأوضاع التي كانت تشهدها ليبيا.