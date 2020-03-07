الولايات المتحدة: ارتفاع عدد وفيات “كورونا” إلى 17

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، السبت، حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالبلاد إلى 17.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

بدوره، ذكر موقع “ورلد ميترز” المتخصص في متابعة الإحصائيات حول العالم أن حصيلة المصابين بالفيروس وصلت في الولايات المتحدة إلى 335، وذلك بعد تسجيل 16 إصابة جديدة، السبت.

وصرح المسؤولون في فلوريدا بأن الوفيات كانت لشخصين سافرا خارج الولايات المتحدة.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.