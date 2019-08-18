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الولايات المتحدة: اعتقال 18 شخصا في مظاهرات نظمها اليمين المتطرف

منشور 18 آب / أغسطس 2019 - 08:00
مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018
مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية عن اعتقال 18 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة للفاشية يوم أمس السبت

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من المنتمين لها.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى مواجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

والمدهش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على موقع "تويتر"، أنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، ويدرس إدراج "أنتيفا" المناهضة للفاشية على قائمة المنظمات الإرهابية

يذكر أن مدينة بورتلاند قد شهدت توترات أثناء مسيرات مماثلة لأنصار اليمين المتطرف في 2017 و2018، حين وقعت اشتباكات بين اليمينيين والمشاركين في المسيرات المضادة

 

كلمات دالة:الولايات المتحدةيمين متطرفأوريغون

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