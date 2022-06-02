الولايات المتحدة.. الديمقراطيون يتحركون لمنع حصول الأفراد على أسلحة الهجومية

يدرس أعضاء ديمقراطيون، من مجلس النواب الأمريكي، تشريعات مصممة لتحذير الجمهور بشكل أفضل من حوادث إطلاق النار النشطة.

وحدد زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب بالفعل موعدا للتصويت الأسبوع المقبل على ما يسمى بتشريع "red flag"، المصمم لتحديد الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين، وبالتالي يتم منعهم من الحصول على أسلحة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين سينظرون قريبا في التشريع الذي يحظر الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القضائية في مجلس النواب في جلسة طارئة اليوم الخميس لوضع قائمة تضم ثمانية مشاريع قوانين إضافية لمكافحة العنف المسلح، بما في ذلك مقترحات لحظر مخازن الأسلحة ذات السعة العالية، ورفع سن شراء بعض البنادق شبه الآلية.

هذا ووقع إطلاق نار في مجمع طبي بمدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، فضلا عن مطلق النار نفسه.

ويأتي إطلاق النار هذا بعد أسبوع تقريبا من المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس حيث قتل 19 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، ومعلمتان برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاما أردته الشرطة لاحقا.