الولايات المتحدة تؤكد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لواشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيستقبل الثلاثاء في واشنطن نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة، إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة “مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية”.

وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه “يتم الاعداد” لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.

ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين في باريس حول النزاع في شرق أوكرانيا.

كما أن المسائل المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية هي أيضا ذات اهتمام مشترك بين واشنطن وموسكو.

والتقى بومبيو بلافروف في أيلول/ سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لكن لافروف لم يقم بزيارة رسمية للعاصمة الأمريكية منذ لقائه الشهير مع ترامب في البيت الابيض في ايار/ مايو 2017، الذي خرجت بعده مزاعم بأن ترامب قد كشف معلومات سرية في الاجتماع.

وأظهرت صور الاجتماع لافروف وترامب والسفير الروسي لدى واشنطن حينذاك سيرغي كيسلياك الذي أطيح به لاحقا من منصبه وهم يتبادلون الضحكات.

وخلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل قلب النتيجة لصالح ترامب، ولكن المدعي الخاص روبرت مولر لم يتوصل إلى جمع أدلة كافية لإثبات أن حملة ترامب تآمرت مع الحكومة الروسية. (أ ف ب)