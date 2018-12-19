شاحنة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في منبج السورية

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن وجود القوات الأمريكية في سوريا أصبح عقبة خطيرة أمام التوصل لتسوية سلمية واتهمت واشنطن بالإبقاء على قواتها هناك بصورة غير قانونية.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية "أصبح الوجود الأمريكي غير القانوني في سوريا عقبة خطيرة في طريق التسوية".