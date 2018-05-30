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الولايات المتحدة تحدد شرطين لرفع العقوبات عن روسيا

الولايات المتحدة تحدد شرطين لرفع العقوبات عن روسيا
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