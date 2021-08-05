الولايات المتحدة.. تحديد هوية مهاجم البنتاغون

حدد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، هوية المهاجم المسؤول عن قتل شرطي قرب مبنى البنتاغون، مبينا أن المهاجم يملك سجلا حافلا من الاعتقالات وارتكاب الجرائم وعمليات السطو.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات إن أوستن وليامز لانز، المتحدر من ولاية جورجيا، والبالغ 27 عاما، نزل من حافلة صباح يوم الثلاثاء وقام بطعن الشرطي جورج غونزاليس بسكين، على بعد أمتار من مدخل مبنى البنتاغون المحصن أمنيا.

وأضاف: "أعقب ذلك عراك قام خلاله المتهم بالتسبب بجروح قاتلة لغونزاليس، قبل أن يطلق النار على نفسه بسلاح الشرطي".

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي الى تدخل عناصر شرطة آخرين بعد ذلك، وأن لانز قتل في موقع الحادث، بينما نقل الشرطي غوانزاليس الى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.

ولم يحدد البيان إن كان بقية عناصر الشرطة قد أطلقوا النار على لانز أيضا، لكن شهودا أفادوا عن سماع رشقات نارية.

ولم يذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أي دافع وراء الاعتداء، لكن لانز يملك سجلا حافلا من الاعتقالات وارتكاب الجرائم وعمليات السطو، وسبق أن هاجم شرطيا، وفقا لتقارير إخبارية محلية في ولاية جورجيا.