الولايات المتحدة تخطط لإجلاء 12500 أفغاني

تخطط الولايات المتحدة لإجلاء 12500 أفغاني، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن ثلاثة مصادر في البيت الأبيض.

وذكرت الشبكة أن واشنطن ستنقل 2500 أفغاني بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة، وليس إلى دول أخرى كما كان مخطط سابقا، كما سيتم نقل 10 آلاف آخرين إلى قاعدة عسكرية أمريكية في خارج أفغانستان.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية واثنان من مسؤولي البنتاغون لـ"إن بي سي نيوز" إن 2500 أفغاني قد اجتازوا فحوصات أمنية، مما يسمح لهم بالخروج مع عائلاتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للفحص الطبي سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة كلاجئين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإجلاء آلاف الأفغان من الذين عملوا مع بلاده في الماضي.

وكان من المخطط أن يتم نقلهم أولا إلى دول أخرى لحين النظر في طلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض الخميس أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحا أن العدد لا يشمل العائلات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو إلى دولة ثالثة اعتمادا على تقدم الفحوصات الأمنية التي يخضعون لها