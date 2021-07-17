الولايات المتحدة تخطط لدعم الجيش اللبناني.. وتؤكد: "حزب الله مسؤول عن تدهور الأوضاع"

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الأوضاع التي يمر بها لبنان، محذرة من التدهورالأمني في البلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

واتهمت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، حزب الله اللبناني بالعمل على إبقاء البلاد ضعيفة.

وقالت ستراول إن حزب الله يتحدى الدولة اللبنانية، ويقدم نفسه كبديل للحكومة الشرعية، خاصة في ظل القدرات الكبيرة التي يتمتع بها، بسبب الدعم الذي يتلقاه من ايران.

وأكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على "اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف".

مظاهرات في الشوارع

وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، وقالت "لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا ويتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء"، لكنها أكدت أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وأن بلادها تركز على دعم الجيش الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ.

كما أكدت أن الولايات المتحدة تبحث عن كثب الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجيش.

وقالت ستراول "نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها"، مشيرة إلى أن اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وأنهم "لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع يندلع العنف".وأضافت ستراول أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها ومواردها لمساعدة المواطنين اللبنانيين في الأزمة الإنسانية ودعم الجيش اللبناني وتشجيع القادة اللبنانيين على اتخاذ خطوات لصالح شعبهم، لأن "هذه هي الطريقة التي يمكنك بها مواجهة قوة وموارد حزب الله"، وفق تعبيرها.