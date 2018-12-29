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الولايات المتحدة تخلي أول مستودعاتها العسكرية في سوريا

الولايات المتحدة تخلي أول مستودعاتها العسكرية في سوريا
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