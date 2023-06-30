الولايات المتحدة تدرس تسليم مقاتلات "إف-16" وصواريخ "أتاكمس" لأوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تدرس فكرة تسليم مقاتلات "إف-16" أو ذخائر عنقودية أو صواريخ "أتاكمس" التكتيكية لأوكرانيا.

وأوضح ميلي أن هذه الأمور تحت النقاش ولم يتم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بشأن تسليم هذه الأسلحة لأوكرانيا.

وأكد أن القرار النهائي في هذا الصدد يعتمد على القيادة السياسية العليا للبلاد.

من جانبه، صرح رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في الحصول على طائرات "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023، وأن هناك احتمالية لتسلم الطائرات قبل نهاية العام الحالي.

وتشير تقارير إعلامية غربية إلى أن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا قد يكون في وقت مبكر من عام 2024، ولم يتم تحديد الدول التي ستقدم تلك المقاتلات لأوكرانيا حتى الآن.

