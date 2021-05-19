الولايات المتحدة تدين تصريحات أردوغان حول إسرائيل وتصفها بـ"المعادية للسامية"

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب ما وصفته بالتصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها أثناء انتقاده لإدارة الرئيس جو بايدن بسبب “دعمها” إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء إن “الولايات المتحدة تدين بشدة التعليقات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالشعب اليهودي وتعتبرها مستهجنة”، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولم يذكر البيان تصريحات محددة، لكن أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، ندد بإسرائيل وحلفائها على خلفية الهجوم الذي اندلع الأسبوع الماضي. وقال إن النمسا في دعمها لإسرائيل، كانت تحاول التكفير عن الهولوكوست من خلال “جعل المسلمين يدفعون الثمن” مقابل ذلك.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء، وصف أردوغان الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس بالـ”مجزرة” ووصف إسرائيل بأنها دولة “إرهابية”.

وسبق لأردوغان مقارنة حملات إسرائيل في غزة بالفظائع النازية ضد اليهود. (د ب أ)