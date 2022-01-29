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الولايات المتحدة ترفع الروح المعنوية للجيش اللبناني بـ 67 مليون دولار

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:21
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإعادة توجيه 67 مليون دولار من مساعداتها العسكرية للبنان، للمساهمة في دعم سبل العيش الكريمة وتعزيز الروح المعنوية للجنود اللبنانيين.

تأتي خطوة وزارة الخارجية الأمريكية بينما يواصل لبنان معركته ضد الانهيار الاقتصادي، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية خلال العامين الماضيين، ما دُفع بأكثر من 80% من الشعب اللبناني إلى هوة الفقر.

وتعتبر واشنطن أكبر مانح للمساعدات الخارجية للبنان، وكانت قد قدمت أكثر من 370 مليون دولار كمساعدات إنسانية العام الماضي.

كلمات دالة:الجيش اللبنانيحزب اللهعونميقاتيالحريري

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