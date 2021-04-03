الولايات المتحدة ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

قال الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن إدارة الرئيس بايدن رفعت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية. وذكر البيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

وأضاف بلينكن أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

وبذلك رفعت الولايات المتحدة العقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون. وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.