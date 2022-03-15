الولايات المتحدة تزود مصر بمقاتلات "إف-15"

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد مصر بمقاتلات من طراز ”إف-15“.

وقال ماكينزي ، أكبر قائد أمريكي في الشرق الأوسط، خلال جلسة في الكونعرس ”أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق“.

ولم يقدم ماكنزي تفاصيل عن توقيت أو عدد طائرات ”إف-15″" التي تصنعها ”بوينغ“ وسيتم تزويد مصر بها.

والشهر الماضي اكد ماكينزي على دعم عسكري ”قوي جدا“ لمصر أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لها.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أيام على مبيعات عسكرية لمصر ضمنها طائرات من طراز C-130 في صفقة بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار.

المجلس أجاز الصفقة بأغلبية 81 صوتاً مقابل 18 حاولوا الحيلولة دون مرورها اعتبارا لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الدفاع ”البنتاغون“، إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركيوليز تشمل معدات دعم وقطع غيار، ودعما فنيا.

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.

يُذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية عادة ما توصف بـ“الوثيقة والإستراتيجية“، خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.