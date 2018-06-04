الولايات المتحدة تسعى لقطع ممر إيران باتجاه سوريا عبر العراق

تبنّت الإدارة الأمريكية الجديدة إستراتيجية مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا

دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيزات جديدة إلى قمة جبل سنجار الإستراتيجية في العراق بهدف إنشاء قاعدة عسكرية هناك.

ونقلت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية في تقرير ترجمته "نداء سوريا" إلى العربية عن "هلال خالو" قوله:" لقد وصلت 15 مركبة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية إلى الجبل وتمركزت بالقرب من قمة ميرا، وهي تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية".

وأضاف:" الولايات المتحدة ستستخدم القاعدة الجديدة لمحاربة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ومنعها من السيطرة على الجبل وجعله ممراً إيرانياً إلى سوريا، ومن الممكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى اندلاع حرب".

وتبنّت الإدارة الأمريكية الجديدة إستراتيجية مواجهة النفوذ الإيراني في سوريا، خاصةً بعد قدوم وزير الخارجية "ماك بومبيو" الذي طرح على إيران قائمة مطالب من بينها الخروج من سوريا.