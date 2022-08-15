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الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الأسرائيلي

منشور 15 آب / أغسطس 2022 - 08:27
اقيمت المظاهرة بمشاركة مؤسسات الجالية الفلسطينية و مؤسسات امريكية داعمة للحق الفلسطيني في المدينة
اقيمت المظاهرة بمشاركة مؤسسات الجالية الفلسطينية و مؤسسات امريكية داعمة للحق الفلسطيني في المدينة

شهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الاميركية تظاهرة دعا لها تحالف فلسطين لأدانة العدوان الأسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني في غزة ونابلس.
واقيمت المظاهرة بمشاركة مؤسسات الجالية الفلسطينية و مؤسسات امريكية داعمة للحق الفلسطيني في المدينة. وشملت الوقفة التي اقيمت تحت شعار المجد للشهداء و المجد للوحدة الوطنية كلمات للمؤسسات المشاركة وتم خلالها توزيع منشورات ثقافية تحوي معلومات حول الحرب الاخيرة والسياسات الاحتلالية المتواصلة و دور الادارة الامريكية المساند والمشارك بهذه الجرائم وتطالب بوقف التطهير العرقي ووقف الدعم الامريكي للاحتلال و سياساته ، كما تطالب بالحرية و السلام للفلسطينيين في اراضي دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وقاد الوقفة عن تحالف فلسطين بدالاس الناشط السياسي مسعود الخياط الذي تحدث عن الحرب الاخيرة الخامسة على غزة منذ 2008 و ركز على ضرورة تكريم الشهداء وحماية رسالتهم عبر التمسك بالنضال حتى التحرير داعيا للوحدة الوطنية للقوى الفاعلة و الطاقات و الجهود.
وتحدث ممثلون عن حركة الشباب الفلسطيني عن الصمود و التضحية فيما نددت ممثلة عن مؤسسة “دالاس ضد الحرب” بدور و مواقف الادارة الامريكية و سياساتها الداعمة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين و عن استخدام الاسلحة الامريكية في قتل الفلسطينيين.
والقيت كلمة لممثلين عن منظمة “طلاب من اجل العدالة في فلسطين” ادانت استمرار الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وجرائم القتل و القصف.
وشارك في الفعالية ممثلون عن الاقليات ومنظمات اليسار الاميركية ومتضامنون مع الحق الفلسطيني.


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