الولايات المتحدة تعد مشروع قرار لإدانة حماس

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب بإدانة حركة “حماس” الفلسطينية.

ويطالب المشروع، بإدانة “الهجمات الصاروخية لحماس ضد إسرائيل، وتشجيعها (الحركة) على العنف”.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن واشنطن تدرس نص المشروع ولغته، بهدف الحصول على دعم البلدان الأوروبية.

ومن المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه الجمعة أو الاثنين المقبلين.

وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين “حماس” في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يدعو المشروع إلى “وضع حد لجميع الأعمال الاستفزازية لحماس والفصائل الأخرى ولأحداث العنف”، وفق ما ورد في نص المشروع. (الأناضول)