الولايات المتحدة تعلن عن أول وفاة بسبب كورونا

أعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية عن حصول أول وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت 29 فبراير -شباط 2020 في هذه الولاية. وجاء هذا الإعلان على خلفية عدّة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة هذا الفيروس الذي أصاب حتى الآن أكثر من 60 شخصا في البلاد .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 27 من الشهر ذاته أن الولايات المتحدة تملك من التجهيزات الطبية والمهارات البشرية ما يسمح لها بأن تكون أول بلد قادر على التصدّي للفيروس بشكل ناجع .كما قال إنه عين نائبه مايك بنس لتنسيق جهود الإدارة الأمريكية في مواجهة المشكلة في البلاد.