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الولايات المتحدة ستواصل مساندة التحالف بقيادة السعودية في اليمن

الولايات المتحدة ستواصل مساندة التحالف بقيادة السعودية في اليمن
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