الولايات المتحدة: طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم (فيديو)

رصد مقطع فيديو مؤلم على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تحطم طائرة صغيرة من طراز "بيبر PA-18" على شاطئ هامبتون في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة.

وأظهر الفيديو الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها قبل أن تتحطم في البحر الذي كان مكتظًا بالمصطافين.

ووقعت الحادثة يوم السبت، لكن لحسن الحظ، لم تحدث أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9 — Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023

وأفاد شهود عيان بأن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، وقامت فرق الإنقاذ بإخراج الطيار حيًا.

خدمات الطوارئ أشارت إلى أن الطائرة تحطمت في المياه على مسافة تتراوح بين 25 و30 متراً من الشاطئ.

وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، كان الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة أثناء الحادث.

وأكدت السلطات أنها ستبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وسيشارك المجلس الوطني لسلامة المواصلات في هذا التحقيق أيضًا.

