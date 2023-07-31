الولايات المتحدة: طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم (فيديو)

رصد مقطع فيديو مؤلم على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تحطم طائرة صغيرة من طراز "بيبر PA-18" على شاطئ هامبتون في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة.
وأظهر الفيديو الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها قبل أن تتحطم في البحر الذي كان مكتظًا بالمصطافين.
ووقعت الحادثة يوم السبت، لكن لحسن الحظ، لم تحدث أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وأفاد شهود عيان بأن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، وقامت فرق الإنقاذ بإخراج الطيار حيًا.
خدمات الطوارئ أشارت إلى أن الطائرة تحطمت في المياه على مسافة تتراوح بين 25 و30 متراً من الشاطئ.
وبحسب إدارة الطيران الفيدرالية، كان الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة أثناء الحادث.
وأكدت السلطات أنها ستبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحادث، وسيشارك المجلس الوطني لسلامة المواصلات في هذا التحقيق أيضًا.