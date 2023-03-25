الولايات المتحدة.. قتيلان و 9 مفقودين جراء انفجار ضخم بمصنع شوكولاتة (فيديو)

البوابة - قتل شخصان، وأصيب آخرون، بينما اعتبر 9 أشخاص في عداد المفقودين، جراء انفجار ضخم في مصنع شوكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأفاد قائد شرطة المدينة، بأن عمليات الإنقاذ جارية، في موقع الإنفجار، الذي لا زالت أسبابه مجهولة حتى اللحظة.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، لحظة الانفجار المروع، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف والحطام من المصنع، وانهيار أحد المباني جزئيا.

🔥🚨BREAKING: Terrifying explosion, with multiple people inside at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania. pic.twitter.com/4ipJsuDxHA — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2023

وقالت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، إنه تم نقل ستة أشخاص على الأقل إلى المستشفى، ولم يتم تحديد خطورة إصاباتهم.

وأفاد شهود عيان، شاهدوا لحظة الانفجار، بأنهم سمعوا دوي انفجار في معمل الحلويات، وشاهدوا النيران على إثره، مرجحين أن يكون تسرب الغاز، هو السبب في الإنفجار، حسب القناة الأمريكية.

وتسبب الانفجار الذي لحق بمصنع تابع لشركة "آر.إم بالمر"، في تدمير مبنى رقم 2 بشكل كامل، بينما لحقت أضرار بالمبنى الأول.

وتعمل "آر.إم بالمر"، بصناعة الحلوى منذ عام 1948 حسب موقعها الإلكتروني، ويعمل لديها 850 شخصًا.

وما زالت الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار مجهولة.