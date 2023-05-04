الولايات المتحدة: مقتل امرأة و 4 إصابات إثر إطلاق نار داخل مستشفى

البوابة - قتلت امرأة وأصيب 4 أخريات، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أقدم شخص مسلح على إطلاق النار عليهن في قاعة الانتظار.

ووقعت الحادثة في مستشفى "نورث سايد" بمدينة أتلانتا، جنوب الولايات المتحدة، حيث أفادت الشرطة المحلية، بأن مطلق النار عنصر سابق في خفر السواحل الأمريكي.

وقالت الشرطة، إن مطلق النار يدعى ديون باترسون، وأنه فر من موقع الجريمة، عقب الواقعة، قبل أن يتم اعتقاله.

وشاركت في عملية مطاردة وملاحقة مرتكب الجريمة، العديد من الأجهزة الأمنية والتي من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي، وجهاز الأمن السري.

وأوضح قائد الشرطة دارين شيربوم، أن عائلة المشتبه به تتعاون مع التحقيقات، وأنه من السابق لأوانه معرفة الدوافع وراء الجريمة، وما إذا تم استهداف أحد الضحايا على وجه الخصوص.

وبين شيربوم، أن والدة باترسون، كانت برفقته في قاعة الانتظار داخل المستشفى، لحظة اطلاق النار، إلا أنها لم تصب بأذى.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن باترسون كان غاضبا خلال زيارته للمستشفى، قبل أن يطلق النار على الضحايا.