الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تصدر بيانا مشتركا بشأن السودان

البوابة - أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، ضرورة وقف الأعمال القتالية التي يشهدها السودان، بشكل فوري من دون أي شروط مسبقة.

ودعا وزراء الدول الثلاث، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، كل من الجنرالين الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، وقائد قوات الدعم السريع محمد دقلو، إلى ضمان أمن جميع السكان المدنيين في السودان، واتخاذ اجراءات فعاية لوقف حدة التوتر بين قوات الطرفين.

وجاء بيان وزراء الخارجية، عقب اتصالين هاتفيين، أجراهما وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان.

وشدد البيان، على أن المخرج الوحيد للوضع القائم هو عودة الطرفين إلى إجراء المفاوضات، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية على تواصل مع سفارتها في العاصمة الخرطوم لضمان سلامة السفير وكل العاملين في السفارة.

من جهة أخرى دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، إلى وقف الأعمال القتالية في السودان، وعودة أطراف النزاع فورا إلى الحوار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوة الرد السريع، مستنكرين مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين.

كما حث بيان، أصدرته وزارة الخارجية الصينية، جميع الأطراف المتنازعة في السودان، على ضرورة وقف إطلاق النار، وتجنب المزيد من التصعيد

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، بأن الصين تأمل أن تدفع جميع الأطراف الحوار بشكل مشترك عملية الانتقال السياسي. وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.