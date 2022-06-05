الولايات المتحدة: 3 قتلى و 11 إصابة إثر إطلاق نار في "فيلادلفيا"

تسبب إطلاق للنار وسط حشد كبير، في مدينة فيلادلفيا بولالية بنسلفانيا الأمريكية، مساء أمس السبت، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح مختلفة.

واستجابت إدارة الشرطة إلى بلاغات تفيد بأن شخصا يحمل مسدسا وسط حشد كبير، بحسب "أسوشيتدبرس".

وقال مفتش الشرطة دي إف بيس خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق النار حدث في حشد في وسط المدينة.

وأوضح أن أحد ضباط الشرطة أطلق النيران على المشتبه به، لكن ليس من الواضح إذا ما كان المشتبه به قد أصيب.

قال بيس: "يمكنك أن تتخيل أن هناك المئات من الأفراد يستمتعون بساوث ستريت، كما يفعلون في نهاية كل أسبوع عندما اندلع إطلاق النار هذا''.

وتقول السلطات في الولايات المتحدة، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات لكن تم ضبط سلاحين. ودعت الإدارة عبر "تويتر" إلى تجنب المنطقة، لافتة إلى إصابة عدة أشخاص.