الولايات المتحدة.. 3 قتلى و 9 إصابات بالرصاص في أريزونا وكنتاكي

تستمر حوادث إطلاق النار الجماعية، في الولايات المتحدة، حيث شهدت ولايتي أريزونا وكنتاكي، سقوط ثلاثة قتلى وإصابة 9 آخرين بأعيرة نارية، في هجومين منفصلين.

وقالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن عملية إطلاق نار في أحد أحياء ولاية أريزونا، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجراح، فيما سقط قتيل واصيب 4 آخرين، بإطلاق نار في ولاية كنتاكي.

المتحدثة باسم شرطة مدينة يوما، الرقيب لوري فرانكلين، قالت إن حادث إطلاق النار وقع مساء السبت، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن خلفية الحادث، واسباب إطلاق النار، مكتفية بالقول أنه لم يعد هناك تهديد للمجتمع.

وأشارت فرانكلين، إلى أن رجال الشرطة الذين توجهوا، إلى موقع إطلاق النار، وجدوا 7 أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وبينت، أنه تم سقوط شابين في عملية إطلاق النار، أحدهما يبلغ من العمر 19 عاما، بينما يبلغ الآخر من العمر 20 عاما، منوهة إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح خطرة، وأنه تم نقله إلى المستشفى جوا لتلقي العلاج اللازم.

وفي بيان صحفي، قالت المتحدثة باسم قسم شرطة مترو لويزفيل، أليسيا سمايلي، إنه تم استدعاء رجال الشرطة لموقع إطلاق النار في الحادية عشرة من مساء السبت.

وأوضحت أنه عثر على رجلين وامرأتين مصابين في موقع واحد، وتم نقلهم للمستشفى، مشيرة إلى أن أحد الرجلين في حالة حرجة وأن حالة الثلاثة الآخرين مستقرة، وذكرت المتحدثة أنه عثر على رجل آخر مصاب برصاص من مسافة قصيرة ونقل أيضا إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

