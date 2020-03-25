الولايات المتحدة.. 800 وفاة و 55 ألف اصابة بالكورونا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى 802، والإصابات تخطت 55 ألفا و200.

جاء ذلك بحسب منصة “روي لاب” للإحصاءات وأرقام متطابقة من مراكز إحصاء محلية.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 55 ألفا و236، معظمها في واشنطن ونيويورك.

فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الأربعاء 802، ووصل عدد المتعافين إلى 354.

وتضع هذه الإحصائية الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 428 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.