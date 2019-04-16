الوليد بن طلال يتغزل بابن سلمان وتركي آل الشيخ (شاهد)

تغزل رجل الأعمال السعودي الشهير، الأمير الوليد بن طلال، بابن عمه، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

وعلق الوليد بن طلال على فيديو لافتتاحه أضخم سينما في الشرق الأوسط، بالرياض.

وعلق: "نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ممثلة بهيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، على الانفتاح المنسجم مع دخول القرن الـ21 بقيادة أخي سمو ولي العهد".

وبحسب الوليد بن طلال، فإن من ثمار هذا الانفتاح، "أفخم دار سينما في الشرق الأوسط في مركز المملكة، ببرج المملكة بالرياض"، المملوكة للأمير السعودي.

وسخر ناشطون من تغزل الوليد بن طلال بابن سلمان وتركي آل الشيخ، قائلين إنه وصل إلى حال "يرثى لها".

وأوضح ناشطون في وقت سابق أن الوليد بن طلال يسيء إلى سمعته وتاريخه، بتقمصه دور الإعلاميين الموالين لابن سلمان.

وخلال الشهور الماضية، تغزل الوليد بن طلال بابن سلمان وآل الشيخ بشكل متكرر، ما أثار تساؤلات عديدة.