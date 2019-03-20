الوليد بن طلال يعلق على قتل خاشقجي ويثير سخطا (فيديو)

الوليد بن طلال قال إن علاقته بخاشقجي كانت جيدة جدا وعملا سويا 5 سنوات

علق رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي، ومسار محاكمة المتورطين في الجريمة.

وقال الوليد بن طلال في القناة المملوكة له "روتانا خليجية"، عبر حوار مع الإعلامي عبد الله المديفر، إن خاشقجي كان صديقا له، وإنه يتواصل حاليا مع عائلته ومحامي العائلة بشكل دوري.

وأضاف: "أنا من طلبت خاشقجي للعمل معي في مجال الإعلام، وعملنا معا لمدة خمس سنوات، وهو صديق، وأعرفه جيدا".

وتابع بأن ما جرى لخاشقجي "جريمة نكراء، لا يقبلها دين، ولا عقل، ولا فلسفة، وكانت عملية استخباراتية على وزن ثقيل، وكارثة إلى أبعد الحدود".

إلا أن الوليد بن طلال قال إنه يؤيد بشكل كامل بيان الحكومة السعودية، ويرى أن ولي العهد محمد بن سلمان بريء من دم خاشقجي، وأنه يثق في القضاء السعودي، ويتريث إلى حين إصدار المحكمة قرارها النهائي.

وزعم الوليد بن طلال أن عائلة خاشقجي، والمحامي المكلف من قبلهم، راضون بشكل كامل عن مسار محاكمة المتورطين بقتله.

واتهم الوليد بن طلال وسائل الإعلام الغربية، وتحديدا الأمريكية المحسوبة على الديمقراطيين، بتسيس قضية خاشقجي، لتحصيل مكسب سياسي، والإضرار بولي العهد محمد بن سلمان، من أجل تشويه سمعة دونالد ترامب قبل انتخابات الكونغرس التي جرت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وقال إن ما جرى لخاشقجي حدث سابقا في العديد من الدول، وكانت الولايات المتحدة من أبرز المتهمين به، في قضية التعذيب الشهيرة في سجن أبو غريب بالعراق.

وأثارت تصريحات الوليد بن طلال موجة غضب كبيرة من قبل مغردين، اتهموه بـ"النفاق"، و"نسيان دم صديقه"، الذي اختاره الوليد بن طلال لإدارة قناة "العرب"، قبل أن توقفها الحكومة السعودية عن البث.