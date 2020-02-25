اليابان تسجل رابع وفاة بين ركاب السفينة الموبوءة بفيروس كورونا

لقي شخص ياباني في الثمانينات من العمر، من ركاب السفينة السياحية “دايموند برنسيس” حتفه، ليصبح بذلك رابع وفاة من ركاب تلك السفينة، التي خضع ركابها للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين.

ولم تشر التقارير إلى ما إذا كان الشخص الذي لقي حتفه رجلا أم امرأة.

في غضون ذلك، سجلت اليابان مزيدا من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 851 شخصا، بينهم 691 شخصا من ركاب السفينة.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن 36 شخصا من بين المصابين الـ691، ظهرت عليهم أعراض شديدة للمرض. (د ب أ)