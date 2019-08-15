اليابان: تشريد نصف مليون شخص تحسبا لاعصار مدمر

طلبت السلطات اليابانية من نصف مليون شخص ترك مناطقهم مؤقتا، فيما الغت مئات رحلات الطائرات والقطارات مع اشتداد العاصفة المدارية "كروسا" التي وصلت إلى البر

وقالت السلطات ان هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها في بعض المناطق 1000 مم على مدى 24 ساعة حتى صباح الجمعة، ونصحت نحو 584100 ألف شخص بإخلاء منازلهم مع ارتفاع منسوب مياه بعض الأنهار على نحو خطير لتقترب من مرحلة الفيضان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار "كروسا" كان مصحوبا برياح سرعتها 108 كيلومترات في الساعة وهبات رياح تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة عندما اجتاح البر بمقاطعة هيروشيما في غرب البلاد.

ورغم الأمطار، لم ترد أي تقارير عن فيضانات، وأصيب عدد محدود من الناس، فيما يرقد رجل عجوز في حالة حرجة بعدما انزلق من رصيف ميناء وسقط في البحر.

وكان أكثر من 200 شخص قد لاقوا حتفهم في عام 2018 جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان.