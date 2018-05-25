رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي

اعرب رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الجمعة عن الاسف لالغاء القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، واعتبر ان "لا غنى" عن عقد هذه القمة لحل الازمة الكورية الشمالية.

وقال المسؤول الياباني في ترجمة لكلامه بالروسية "الامر مؤسف جدا، لا بد من عقد هذا اللقاء في المستقبل، انه امر لا غنى عنه لحل المشاكل التي تراكمت".

وجاء كلام آبي خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد في سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا.

وكان الرئيس الاميركي وجه الخميس رسالة من نحو عشرين سطرا الى الزعيم الكوري الشمالي ابلغه فيها قراره الغاء القمة بين الاثنين.

الا ان ترامب وبعد اقل من 24 ساعة على قراره هذا عاد الجمعة وفاجأ الجميع عندما اعرب عن تفاؤله باعادة الاتفاق على عقد القمة، حتى انه تطرق الى امكانية عقدها في التاريخ نفسه اي في الثاني عشر من حزيران/يونيو الحالي.