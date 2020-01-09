اليابان تغلق سفارتها لدى العراق وتدعو مواطنيها إلى المغادرة

أعلنت اليابان، الأربعاء، إغلاق سفارتها لدى بغداد بسبب تزايد المخاطر الأمنية، فيما دعت مواطنيها إلى مغادرة العراق.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان “بسبب التوتر المتزايد في المنطقة واحتمال حدوث حالة غير متوقعة في المستقبل القريب، حثت السفارة اليابانية في العراق مواطنيها في هذا البلد على المغادرة، في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان، أن اليابان ستساعد في إجلاء المواطنين من خلال القنصلية في أربيل”.

والأربعاء، أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في بمحافظتي الأنبار، وأربيل العراقيتين؛ ردا على قتل قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس” الإيراني؛ مما يزيد من مخاطر صراعها مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة “فارس نيوز” الإيرانية شبه الرسمية، أنه وقع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع كذلك أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” بالأنبار؛ رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين وانما اقتصر الأمر على أضرار مادية طفيفة.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة”. (الأناضول)