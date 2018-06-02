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اليابان: لا ينبغي مكافأة كوريا الشمالية فقط لموافقتها على إجراء حوار

اليابان: لا ينبغي مكافأة كوريا الشمالية فقط لموافقتها على إجراء حوار
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