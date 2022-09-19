اليزابيث الى مثواها الاخير: وانتهاك لزعيم دولة اثناء الجنازة

ووريت الملكة اليزابيث الثانية الثرى بعد جنازة مهيبة للملكة البريطانية التي حكمت البلاد 70 عاما، ولم تخلو الجنازة التي حضرها اكثر من 500 رئيس ومسؤول في العالم من انتهاكات وتجاوزات من بعض الزعماء المشاركين.

جنازة مهيبة

أحاط الملك تشارلز الثالث وعائلته اليوم الاثنين بنعش إليزابيث الثانية، في جنازتها الرسمية بوستمنستر أبي في وداع مؤثر ومهيب للملكة الام وتم حمل الملكة، في نعشها المصنوع من خشب البلوط إلى عربة البندقية، التي استخدمها والديها، وتبعها ابنها الملك تشارلز الثالث، وبقية الأقارب، بينما كان يوجد نحو مليوني شخص في وسط لندن على طول طريق الموكب.

وعلى الرغم من الحشود الهائلة، كان هناك صمت مطلق في صفوف الحاضرين، حيث عزف حوالي 200 عازف وعازف طبول من الأفواج الاسكتلندية والأيرلندية، ولواء جوركاس وسلاح الجو الملكي أثناء مرور الموكب عبر ساحة البرلمان.

انتهاكات من زعيم للاعراف والتقاليد

وسجلت كاميرات الاعلاميين انتهاكا لـ الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان حيث قام احد مساعدية بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث ، ويعتبر هذا التصرف أول حالة انتهاك للحظر المفروض على التصوير الفوتوغرافي خلال مراسم الوداع. وتعتبره الاعراف البريطانية لتصرف ينم على قلة احترام بحق الميت وذويه

ذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن أحد مساعدي الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان قام بتصويره عبر الهاتف بجانب نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر وستمنيستر في لندن . وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف من قبل الرئيس الأرميني يعتبر أول حالة انتهاك للحظر المفروض على التصوير الفوتوغر… pic.twitter.com/apUzdGs582 — وكالة حمورابي الاخبارية (@hammurabiagency) September 18, 2022

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