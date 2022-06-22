اليمن: 5 قتلى و5 جرحى إثر هجوم على حاجز في "شبوة"

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف حاجز تفتيش في محافظة شبوة شرق اليمن، فجر اليوم الأربعاء، إلى 5 قتلى و 5 جرحى.

وأفادت مصادر، بأن القوات الأمنية تعقبت سيارة المهاجيمن، الذين يعتقد أنهم من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مصدر في الشرطة اليمنية بمحافظة شبوة، إن عدد ضحايا الهجوم على حاجز تفتيش لـ"قوات دفاع شبوة" قرب محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز المحافظة، ارتفع إلى 5 قتلى و5 جرحى.

وبوقت سابق أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة وكالة "سبوتنيك" بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين جراء الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، جراء كمين استهدف آلية عسكرية في مديرية أحور شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6 من "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجومين منفصلين، يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما في ضواحي مدينة عتق.