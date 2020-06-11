اليمن.. اغتيال قيادي بارز بقوات الحزام الأمني في "أبين"

أكدت مصادر في اليمن اغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بجنوب شرقي البلاد على أيدي مسلحين مجهولين، اليوم الخميس.
وأفادت المصادر بأن القائد السابق للحزام الأمني في مديرية مودية، نصر بصير الصالحي، الذي يعد من أبرز قيادات المجلس الانتقالي في المحافظة، اغتيل قرب المديرية برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية وفرا من موقع الحادث.
ومن المتوقع أن تزيد عملية الاغتيال هذه من حدة التوتر في جنوب اليمن، على خلفية الخلافات القائمة أصلا بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
الشهيد نصر الصالحي قائد الحزام الأمني في #مودية الذي اغتالته يد الغدر اخرج العوبان قبل عام بأحذيته وما يعجزوا عنه بقتال الرجال للرجال ينفذونه بالغدر والخيانة وهذا يدل على قرب نهايتهم القبائل في مودية لن تمرر لهم هذا الغدر الدخيل عليهم.— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) June 11, 2020
الصورة له من جبهة الشيخ سالم قبل أسبوعين. pic.twitter.com/voYRwlZ8eZ