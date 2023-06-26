اليمن: اكتشاف 22 جثة لأشخاص جرفتهم السيول (فيديو)

تم اكتشاف العديد من الجثث لأشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة مساء أمس الأحد في طريق حيفان طور الباحة، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "المشهد" اليمنية، أفاد سكان محليون بأنهم اكتشفوا حوالي 22 جثة لمواطنين تم جرفهم مع سياراتهم بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن نزوح 1753 أسرة نتيجة الفيضانات التي تعرضت لها اليمن منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته أمس الأحد أنها تستجيب لهذه الأزمة من خلال آلية الاستجابة السريعة، حيث تقدم المساعدات الحيوية للأفراد الأكثر ضعفًا.

كما أشارت إلى أن فرق الطوارئ تم نشرها لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، وتقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات.

العثور على 22 جثة من بين التراب جرفهم السيل العارم في طريق حيفان - طور الباحة.. pic.twitter.com/gRaHfmMLXT — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) June 26, 2023



