  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن تمسكه بالحكم الذاتي

اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن تمسكه بالحكم الذاتي

منشور 04 أيّار / مايو 2020 - 08:41
المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية جنوب اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية جنوب اليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن تمسكه بـ"الحكم الذاتي" للمحافظات الجنوبية، رغم ترحيبه قبل يومين، بدعوة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض

وقال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأحد، إنه "لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".

وأضاف بن بريك: "الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار هي الأوضاع الكارثية التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل عام، وتخلي الحكومة عن مهامها"، مشددا على أن "الإدارة الذاتية للجنوب وجدت لتبقى".

ويأتي ذلك رغم إعلان الانتقالي الجنوبي، يوم الجمعة، عن ترحيبه بدعوة التحالف العربي إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان "الحكم الذاتي"، بحسب بيان له.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن في 25 أبريل الماضي فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، التي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...