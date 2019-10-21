اليمن: الجنوبيون يتمسكون بادارة مناطقهم

أكد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، مجددا، تمسكه بإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرته جنوب البلاد.

وجاء التأكيد خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي"، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس، حسب الموقع الالكتروني للمجلس.

وحذرت هيئة المجلس، خلال الاجتماع الذي كُرس للوقوف على مستجدات حوار جدة الذي ترعاه السعودية، من "خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به القيادات الإخوانية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت".

كما اعتبرت الهيئة أن الهدف الأساسي من وراء هذه المحاولات هو "تفجير الوضع وإفشال حوار جدة"، مطالبة قيادة التحالف العربي "بوقف هذا التصعيد والدفع باتجاه استكمال الحوار، لتوجيه مختلف الإمكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية".