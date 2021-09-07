اليمن.. الحوثيون يتهمون بريطانيا بالتنصت على الاتصالات

قال عضو الوفد المفاوض في الجماعة، عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه على تويتر إن "بريطانيا تمارس أعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية اتخذوا منها قواعد لخدمة أهدافهم الاستعمارية"

واعتبر العجري ذلك انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين، وبتواطؤ مخز من شرعية الفنادق (في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا).