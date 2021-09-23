اليمن.. الحوثيون يسيطرون على كامل محافظة البيضاء

استكملت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية اليوم الخميس، سيطرتها على محافظة البيضاء اليمنية، ضمن إطار عملية عسكرية شنتها الجماعة أطلقت عليها اسم "فجر الحرية".

وسيطرت الجماعة بحسب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على مساحة تقدر بـ2.7 ألف كم مربع خلال 48 ساعة، وتمكنت من انتزاع مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس.

وادعى سريع أن العملية كانت موجهة ضد عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، زاعما تواطؤهم مع التحالف العربي الذي يقود عملياته في اليمن دعما للحكومة المعترف به دوليا، وقال: "بهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل".

وذكر المتحدث أن خسائر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتحالف خلال العملية بلغت 70 قتيلا و120 جريحا و40 أسيرا، بالإضافة إلى إعطاب الحوثيين 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنامهم عتادا عسكريا كبيرا وسيطرتهم على سبعة معسكرات.

خارطة توضح المساحة المحررة من مديريات الصومعة ومسورة ومكيراس في محافظة البيضاء خلال #عملية_فجر_الحرية pic.twitter.com/knOVrObZHY — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 23, 2021

وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف شنت خلال العملية أكثر من 30 غارة جوية، مضيفا أن الحوثيين من جانبهم نفذوا 10 عمليات صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة "استهدفت مواقع العدو".

ولم يعلق التحالف العربي بعد على إعلان الحوثيين هذا.