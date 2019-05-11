اليمن: الحوثيون ينسحبون من 3 موانىء رئيسية

أوضح محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، سبب اتخاذ الجماعة قرار الانسحاب أحادي الجانب من ثلاثة موانئ رئيسية في البلاد.

وكتب الحوثي عبر تويتر: "قرار الانسحاب جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائها تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمهد الطريق أمام السلام".

وأضاف القيادي الحوثي أن "الانسحاب سيبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي"

وحمّل الحوثي مجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ"أسوأ أزمة إنسانية نتيجة جرائم الحصار وإغلاق مطار صنعاء وعدم تسليم المرتبات والتجويع المتعمد لليمن"، ودعا إلى "اتخاذ إجراءات ضد دول العدوان" بعد أن أثبت الحوثيون "دعمهم للسلام بالانسحاب الأحادي من الموانئ"

وأفادت الأمم المتحدة أمس الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 أيار. والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

من جانبها، شككت الحكومة اليمنية في جدية إعلان الحوثيين إعادة الانتشار في الحديدة من جانب واحد، بلا رقابة وتحقق مشترك.