اليمن: تبريرات الامارات زائفة

رفضت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ"التبريرات الزائفة" بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن في جنوب اليمن ضد "ميليشيات إرهابية". وكانت الحكومة اليمنية اتهمت أبو ظبي باستهداف قواتها دعما للانفصاليين الجنوبيين.

وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماع رفضها "التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الإمارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني".

وأضافت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء "أن محاولة دولة الإمارات إلصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني".

وتعبتر الإمارات عضوا رئيسيا في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المقربين من إيران.

لكن منذ بداية أغسطس/آب، فتحت جبهة جديدة في الحرب بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة "قوات الحزام الأمني" الجنوبية، لا سيما عبر شن غارات جوية. وقد تتسبب هذه الجبهة بإضعاف فريق التحالف والحكومة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إن أبوظبي قامت "بضربات جوية محددة" الأربعاء والخميس استهدفت "ميليشيات إرهابية"، بعد معلومات مؤكدة بأن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري".

وتصنف الإمارات "الإخوان المسلمين" على أنها "جماعة إرهابية"، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصا في المناطق الجنوبية.

ويتهم الانفصاليون الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا من حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.