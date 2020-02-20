اليمن.. خطف مسؤول عينته السعودية في عدن

اختطف مسلحون يتبعون للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، مسؤولا محليا عينته السعودية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأفاد مصدران باختطاف مسلحين تابعين للانتقالي الجنوبي مسؤولا محليا ورئيس لجنة صرف المرتبات لقوات الحزام الأمني -تابعة للمجلس- في عدن.

وقال المصدران إن المسلحين داهموا منزل عضو المجلس المحلي بمديرية التواهي، ورئيس لجنة صرف المرتبات “محمد طاهر”، الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعينت قيادة قوات التحالف العربي في عدن “طاهر” رئيسا للجنة صرف المرتبات لقوات الحزام الأمني، في إطار جهود تنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء فتيل الأزمة القائمة منذ أغسطس/آب الماضي.

وسائل إعلام محلية أفادت بأن المختطف تم اقتياده إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب، (قوة داخل الحزام الأمني تشرف عليها الامارات)، بمنطقة جولد مور.

ورعت السعودية 5 نوفمبر الماضي اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، لإنهاء الأزمة وتطبيع الأوضاع في عدن، وحددت مهلة زمنية مدتها “شهران” للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي مطلع أغسطس الماضي، انتهى بسيطرة الانتقالي على عدن وطرد الحكومة الشرعية منها.