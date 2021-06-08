اليمن: زعيم الحوثيين يلتقي بوفد عُماني

التقى عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الإثنين، بوفد عُماني لمناقشة “القضايا الإنسانية”.

وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”،”تم خلال اللقاء نقاش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة”.

واضاف عبدالسلام، أن عبدالملك الحوثي، حمل الوفد العُماني الزائر تقديره للمساعي العُمانية.

ووصل الوفد العُماني إلى العاصمة صنعاء، أول أمس السبت برفقة محمد عبدالسلام، وهو ايضا رئيس وفد الحوثيين.

واكد مصدر مطلع “أن الوفد العُماني حمل ملفات تتعلق بفتح مطار صنعاء الدولي ووقف التصعيد في مأرب وفتح جزئي لميناء الحديدة”.

واشار المصدر،الذي لم يتم تسميته، إلى أن هناك شبه اجماع على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، ومن المتوقع تنفيذه على الأرض قريبًا، وذلك للتهيئة للعودة إلى المفاوضات السياسية.

من جانبه، قال احمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، إن حكومته “تراهن على الدور العُماني في تقريب وجهات النظر بين جميع اطراف النزاع في اليمن، لما تتميز به السلطنه من علاقات طيبة مع جميع الأطراف”.

وتحاول سلطنة عُمان (دولة خليجية محايدة في حرب اليمن) اقناع الحوثيين باتفاق وقف اطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة على اطراف النزاع، ووافقت عليه الحكومة الشرعية والسعودية.

ويشترط الحوثيون رفع الحصار عن اليمن مع ايقاف عمليات التحالف الذي تقوده السعودية بشكل كامل للقبول بهذا الاتفاق. (د ب ا)