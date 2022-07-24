اليمن.. سيول جارفة تخلف 10 قتلى بينهم 4 أطفال

قالت مصادر طبية يمنية الأحد، ان عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال لقوا حتفهم جراء سيول جارفة نجمت عن أمطار غزيرة لا تزال تنهمر في مناطق عدة من البلاد.

ومنذ السبت اشتد تساقط الامطار المتواصل منذ الاسبوع الماضي، وخصوصا في منطقة صنعاء التي تضم أبنية تاريخية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمواقع الأثرية العالمية،

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إن الأمطار "تسببت بانهيار جزء من مبنى في العاصمة، ما أدى إلى وفاة أربعة اطفال".

ويقع المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية.

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة أعلنت السبت عن "انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة"، حسبما نقلت وكالة الانباء "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ سنوات.